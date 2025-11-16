El PP de Bueu urge el pago inmediato de los bonos comercio

El PP de Bueu califica de «inadmisible» el retraso que acumula el Concello a la hora de abonar los bonos comercio entregados con motivo de las alfombras del Corpus de 2024 y del certamen de decoración «Bueu sente o Nadal» del último año. La portavoz popular, Elena Estévez, acusa al ejecutivo local de «afogar sen límites» al comercio local e insta a que abone de inmediato los 3.000 euros comprometidos a Fecimo «para deixar de prexudicar e maltratar» a los negocios locales.

La reacción del PP llega después de la situación denunciada esta semana por beneficiarios de estos bonos, que explican que no podían canjearlos porque hay comercios que están a la espera de que se les ingrese el dinero. La justificación aportada desde el gobierno local, aludiendo a criterios del departamento de Intervención, supone «unha excusa incrible», según Elena Estévez. «17 meses parece un tempo máis que suficiente se hai vontade política porque parece que están a rirse do sector», añade.

Desde el PP entienden la «lóxica negativa» de los comerciantes a canjear los bonos comercio ante el impago municipal. «Isto xa está a causar prexuízos na nova campaña navideñas, que é a máis importante do ano e que, no caso do noso concello, xa está a empezar con mal pé pola exclusiva responsabilidade do goberno local», argumenta Estévez. La exalcaldesa resume la política del BNG en materia de comercio local como «nin unha mala palabra, nin unha boa acción» y acusa a los nacionalistas de «maltratar e castigar» a los tejido comercial de proximidad.

Desde el PP la demora en el abono de los bonos comercio es «un paso máis na política de asfixia» hacia el comercio local por parte del BNG ya que lo relacionan con la nueva ordenanza y tasa de la basura. «Unha suba na taxa do lixo de ata o 600%, que pode poñer en dúbida a viabilidade e supervivencia dalgúns comercios», concluye.