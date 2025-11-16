La reforma de la piscina trata de atajar las goteras ante las quejas

El otoño comenzó en Moaña con el inicio de las obras de la reforma de la piscina municipal. Con una inversión de 400.254,77 euros, IVA incluido, el Concello puso en marcha la mayor renovación de esta instalación desde su puesta en funcionamiento en el año 2009. Los trabajos están en marcha sin suspender el funcionamiento de la instalación y llegan en un momento en el que se incrementan las críticas por distintos desperfectos. El más grave de ellos son las goteras que afectan sobre todo a la zona de los vestuarios. La asociación de vecinos Bouza-Quintela canaliza buena parte de estas quejas y llevó la situación al pleno con motivo de la actualización de las tasas.

Desde el Concello aseguran que la reforma ya en marcha y que tiene un plazo de ejecución de seis meses incluye actuaciones puntuales en el tejado para impermeabilizar la zona de los vestuarios, con lo que esta situación debería resolverse.

Las obras en marcha son visibles ya por los trabajos de los operarios instalando placas solares. Las está acometiendo la empresa Deseño, Enxeñaría e Xestión de Obras S.L. e incluyen e la mejora de la eficiencia energética para el funcionamiento de la calefacción y el agua caliente de la instalación deportiva. En concreto la piscina y gimnasio público se dotará de dos calderas de biomasa con pellets. También se sustituirá el equipo actual de la deshumectadora por uno de mayor caudal y eficiencia. Se dotará de una instalación fotovoltaica con 68 módulos de paneles solares en el tejado.

El vestuario de mujeres, sin el falso techo. / | FdV

En lo que respecta al uso diario se incluirán pantallas digitales con información sobre los servicios de la piscina o la instalación de básculas conectadas a la wifi. En cuanto a la accesibilidad ya se está adaptando un baño para personas con movilidad reducida y se dispondrán pictogramas para facilitar la orientación en el interior.

Desde el colectivo Bouza-Quintela esgrimen fotografías con el estado de los techos del vestuario de mujeres «con los cables al aire libre por falta de los falsos techos» y añaden quejas como la temperatura del agua del vaso de la piscina y de las duchas. Hacen un llamamiento a todos los colectivos vecinales de Moaña, toda vez que la Federación A Chamusca está inactiva, para reclamar estas mejoras en los próximos consellos veciñais de barrios y parroquias.