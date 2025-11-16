Un noviembre lluvioso para decir adiós a la sequía

Esta semana se desactivó la alerta por sequía en Cangas y Moaña después de que subiesen las reservas de agua en el embalse de Eiras, en Vigo. En el área de Pontevedra, de la que depende Bueu, oficialmente aún no está desactivada, pero a consecuencia de la borrasca Claudia se activó el Plan Inungal por la posible crecida del Lérez. Una situación que llega después de un mes de octubre menos lluvioso de lo habitual en la comarca de O Morrazo, pero con un noviembre que va camino de récord en pluviosidad. Las precipitaciones registradas hasta la fecha ya superan la media histórica de este mes cuando todavía se llega este fin de semana a su ecuador, según recogen los datos de MeteoCangas. Unas estadísticas que también constatan que el último año hidrológico –de octubre de 2024 a septiembre de 2025– se puede considerar dentro de lo normal.

El actual año hidrológico arrancó con un octubre menos lluvioso de lo que sería habitual. Históricamente se trata del mes con más precipitaciones del ejercicio y las lluvias recogidas se quedaron en un 68% de la media. Una pluviosidad que además se concentró entre los días 19 y 23 y del 28 al 31. Antes solo se contabilizaron unas lluvias mínimas los días 4 y 17. Las gráficas también constatan otro dato que resulta frecuente desde hace tiempo: la oscilación térmica. La temperatura media superó en casi 1,5 grados la de la serie histórica. Una consecuencia lógica cuando se comprueba que el termómetro estuvo por encima de los 25 grados hasta bien entrada la segunda quincena de octubre.

Las lluvias que hicieron su acto de aparición en este tramo final de octubre se mantienen en lo que va de noviembre. Más aún con la presencia de la borrasca estacionaria Claudia, que durante estos días está enviando sucesivos frentes hacia Galicia. Unas previsiones que como mínimo se mantendrán durante todo este fin de semana.

El gráfico con las lluvias acumuladas en lo que va de 2025 y la comparativa por meses con respecto a 2024. / Observatorio Aemet-Cangas

Los datos de la estación de MeteoCangas, que forma parte de la red de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), constatan que en esta primera mitad de noviembre las precipitaciones acumuladas ya superan los 200 litros por metro cuadrado, por encima de su media histórica. Un registro que además convierte a noviembre en el segundo mes pluvioso de este 2025, solo por detrás de enero y en el que se rozaron los 300 litros por metro cuadrado. A noviembre aún le queda toda una segunda quincena en la que las previsiones siguen indicando una fuerte probabilidad de lluvia.

La distribución de las precipitaciones durante el año hidrológico 2024/25. / Observatorio Aemet-Cangas

A la hora de hacer balance del año hidrológico 2024/25, para el que se toma como referencia el periodo comprendido entre octubre y septiembre, la conclusión es que el último ha sido «normal», dentro de la media histórica y con más de 1.200 litros acumulados por metro cuadrado. Hubo meses especialmente húmedos y lluviosos, como octubre, enero o abril. Curiosamente en el lado contrario estuvieron dos típicamente otoñales e invernales, como noviembre y diciembre, junto a los sí habituales meses centrales del verano.

La serie histórica con las precipitaciones de los años hidrológicos desde 1988 hasta la actualidad. / Observatorio Aemet-Cangas

A pesar de estar dentro de la media, el año hidrológico 2024/25 registra un significativo descenso en las precipitaciones acumuladas con respecto a los dos ejercicios precedentes, en los que las precipitaciones acumuladas superaron ampliamente los 1.500 litros por metro cuadrado. Pero también es un año mucho mejor que 2022, cuando la pluviosidad se quedó muy por debajo de la media y sin llegar a los 1.000 litros acumulados por metro por cuadrado.

Si hay que hacerle caso a la sabiduría popular se puede apostar a que este año hidrológico será abundante en agua. Ya se conoce el dicho de que «si llueve en la luna de octubre, siete meses cubre». Y, por si no se acuerdan, sí que llovió en la luna llena de octubre.