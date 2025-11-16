Los magos ilusionan a los más jóvenes en Cangas

El Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos de Cangas fue ayer el escenario de un espectáculo de magia doblemente especial, por un lado porque la gala tenía una finalidad benéfica y por otro porque los magos encargados de ilusionar a los presentes con sus trucos dirigían sus espectáculos a los más pequeños, pues se trataba de la Gala Internacional de Magia Infantil, a cargo de Producións O Mago Paco.

El futuro de esta disciplina artística está asegurada, a tenor de los demostrado sobre las tablas por los participantes. Todo lo recaudado se destinó a la asociación de diagnosticadas de cáncer de mama de O Morrazo, Adicam, y se utilizará para cofinanciar los servicios que este colectivo ofrece a las personas que sufren esta enfermedad y a sus familias.

Acudieron numerosas familias. | G.N.

Entre la cantera de magos que encandiló al público cangués estuvo Francis Zafrilla con una trayectoria que fusiona magia, música y ventriloquía. Lola Mento, maga actriz y showman, demostró porqué lleva más de 20 años de carrera subida a los escenarios. Es una eminencia en la disciplina pues recibió el primer Premio Nacional de Magia en la categoría de Artes Afines y actuó en escenarios internacionales de países como Colombia, México, Portugal o Israel.

El espectáculo que asombró a los pequeños combinando magia con humor contó también con Luigi Ludus, considerado el «mago raro», pedagogo y especialista en magia infantil y familiar. Desde el Reino Unido llegó el espectáculo que desarrolló en el Auditorio de Cangas Cliff The Magician, combinando su elegancia internacional con cercanía para el público infantil.

Los juegos visuales de la tarde se completaron con la actuación del cuentacuentos, titiritero y mago Julián Moreno «Julianini», natural de Cantabria. La interacción con las familias asistentes fue una constante.