Daniel Higiénico presenta en el Aturuxo «Cancionólogos»
Daniel Higiénico regresa hoy al Aturuxo, en Bueu, para presentar su espectáculo «Cancionólogos», que incluye canciones, monólogos, improvisación, cuentos... Un espectáculo de humor, reflexión y teatro. La actuación será a las 19.00 horas y las entradas están a la venta al precio de 10 euros en anticipada y 12 en taquilla.
- El vendedor al que robaron cupones de la ONCE: «El seguro no me los cubre»
- La Xunta mantiene en el aire el disuasorio planeado en la autovía
- Desde Moaña con rumbo a La Martinica
- Entre tazas de vino y castañas
- Cangas bate récords de centolla con 1.407 kilos en la primera subasta de la campaña
- Nueva vida con cinco apartamentos turísticos para O Estaleiro de Domaio
- La primera procesión llena San Martiño
- El temporal hunde O Con, suspende el barco a Vigo y arranca ramas que destrozan un taxi