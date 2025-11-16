Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Daniel Higiénico presenta en el Aturuxo «Cancionólogos»

Daniel Higiénico regresa hoy al Aturuxo, en Bueu, para presentar su espectáculo «Cancionólogos», que incluye canciones, monólogos, improvisación, cuentos... Un espectáculo de humor, reflexión y teatro. La actuación será a las 19.00 horas y las entradas están a la venta al precio de 10 euros en anticipada y 12 en taquilla.

