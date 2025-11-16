Coxapo reúne el jueves a las comunidades de aguas de Moaña
REDACCIÓN
Moaña
La asociación de traídas de agua rurales Coxapo reunirá el jueves 20 a las directivas y usuarios de las comunidades de aguas de Moaña. Se trata de un municipio con miles de vecinos conectados a una traída de este tipo que abastecen sobre todo a los barrios de las zonas altas de Meira y Domaio así como en Berducedo. Esto hace que Moaña dependa menos que sus concellos vecinos del agua que procede del embalse vigués de Eiras.
La reunión, que versará sobre los cambios legislativos que afectan a las traídas colectivas, será a las 19.00 horas en el Salón de Plenos del Concello moañés.
