El Concello renueva el parque infantil y el recinto de la Casa da Aldea de Nerga

El Concello de Cangas ha renovado los elementos de juego y el vallado perimetral del parque infantil ubicado en el recinto de la Casa da Aldea, en A Garita de Nerga. La actuación incluyó la reparación y renovación de los juegos y las áreas de seguridad con un pavimento «absorbedor de impactos», ya que el anterior estaba muy degradado por la intemperie. También mejorar la barandilla perimetral que delimita toda la zona exterior del parque y «ofertar un entorno de esparcemento tanto dentro do centro como no espazo que a rodea coa mellora continua dos servizos, habilitando o parque para nenas e nenos, ou calquera outra actividade que supoña un enriquecemento das posibles actividades que alí se desenvolven», describe el proyecto de Mª Isabel Medraño, con una inversión de 36.000 euros. La alcaldesa, Araceli Gestido (BNG), y la concejala de Obras e Servizos, Sagrario Martínez (PSOE), supervisaron ayer la actuación.