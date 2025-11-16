Cangas no ataja los vertidos fecales al Bouzós y el PP denuncia el grave problema sanitario

Un mes después de que el Concello de Cangas anunciara la localización de un foco de vertidos fecales al río Bouzós, un «desajuste» entre tuberías de la red de saneamiento en el tramo entre Reboredo y Noria, el problema sigue sin solucionarse y el cauce baja turbio y arrastra residuos contaminantes que suponen «un grave problema sanitario» para la población y se añade al hedor y la «mala imagen» en pleno centro de la villa. Es la situación que describe el PP, y denuncia que, «ni siquiera conociendo el origen, según ellos mismos aseguran», el gobierno tripartito «actúa con contundencia ni da una solución». En consecuencia, los populares añadirán esta denuncia de «peligro para la salud pública» a un dossier de incidencias que trasladará a la Valedora do Pobo y a la Fiscalía de Medio Ambiente, como ya anunciaron por los reiterados vertidos al mar por el aliviadero de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Balea.

Las críticas de la formación que lidera Loli Hermelo arrecian tras recibir «reiteradas quejas vecinales» por un problema que está enquistado y «amenaza con eternizarse». Algunos residentes, ante la «dejadez y el pasotismo» del gobierno BNG-PSOE-EU, «optan por ponerse manos a la obra» para intentar paliar la situación, retirando con sus propias manos o artilugios caseros heces y lodos que se estancan en el fondo del cauce y otros residuos que arrastra el río, «sin que el Concello se moleste siquiera en retirarlos luego de la vía pública», donde permanecen «semanas o meses, sin pudor».

Residuos extraídos del cauce y que siguen sin retirar. / G.Núñez

Recalcan los denunciantes que ya se han hecho eco en múltiples ocasiones de los problemas de contaminación en varios puntos de Cangas y que, la mayoría de las veces, acaban en el mar. Incluso han llevado al Pleno este asunto en varias mociones «que se han aprobado, pero no se cumplen, como ya es norma con este gobierno». Insta de nuevo al tripartito a «tomar cartas en el asunto y resolver los problemas de la ciudadanía», especialmente «cuando afectan a la salud de las aguas y por ende a la nuestra». Aseguran desde el PP que la relación de episodios contaminantes «es interminable y no deja de aumentar», ante la «creciente indignación de los afectados y la inacción crónica de los gobernantes municipales».

El Concello solicita permiso judicial para acceder a la avería

El gobierno de Cangas no niega el problema que denuncia la formación que encabeza la también diputada autonómica Loli Hermelo, pero asegura que están dando pasos para solucionarlo. De hecho, señala el edil de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), tras localizar el referido «desajuste» en la tubería de saneamiento que baja paralela al Bouzós por donde se vierten fecales al río, encargó su reparación a la empresa concesionaria del servicio del ciclo integral del agua, UTE Gestión Cangas, y habló con los propietarios de la finca colindante –cercada y con portal– para acceder con personal y maquinaria para ejecutar la obra, pero estos se niegan a darles paso con reproches al Concello por «malas experiencias» anteriores.

Ante el estancamiento de las negociaciones, la Administración local ha trasladado el asunto al Juzgado, del que espera respuesta para poder acceder al cauce y a la franja de cinco metros de dominio público a través de dicha parcela privada, única opción que refiere como viable. «No momento que recibamos resposta e teñamos autorización, actuaremos para arranxalo», repite el concejal.

Los vecinos advierten que las fuertes lluvias aumentan el caudal del Bouzós y los residuos fecales «bajan más disueltos y el agua parece menos turbia, pero el problema es grave».