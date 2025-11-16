Un coche vuelca en la autovía con cuatro ocupantes que logran salir por su propio pie

Moaña registró ayer un nuevo accidente. Desde que comenzó el otoño las carreteras que atraviesan este municipio son testigo de una media de dos siniestros cada tres días. El de ayer, nuevamente en la Autovía do Morrazo a la altura de la parroquia de Meira, fue espectacular, al volcar un coche y quedar de lado.

Un particular que vio al coche dando una vuelta tras perder, por razones que se desconocen, el control del mismo, dio aviso al servicio de emergencias 112. Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia del 061 con base en Cangas. Se temía porque los ocupantes, que eran cuatro jóvenes de Cangas, estuviesen atrapados. Sin embargo pudieron salir del vehículo por su propio pie. Sufrieron daños y dolor cervical pero, en principio, no revisten gravedad. Por precaución fueron trasladados al centro médico Concheiro.

El siniestro ocurrió sobre las 17.50 horas en plena tromba de agua en una tarde ya de por sí muy lluviosa en O Morrazo. El lugar en el que ocurrió es muy cercano a la salida de vía que se registró el pasado miércoles.

Desde el final del verano la Autovía do Morrazo registró numerosos accidentes con conductores quejándose sobre todo de que el firme no está todo lo seguro que debiera cuando llueve, lo que llevó a actuaciones sobre el asfalto para mejorar su agarre.