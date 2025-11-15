La Xunta destina más de 37.000 euros en ayudas para contratar a personas en paro en Bueu

La Xunta de Galicia destino 450.000 euros a ayudas públicas para contratar a personas en situación de desempleo en el área de Pontevedra. De ese presupuesto, un total de 37.500 euros se invirtieron a través de dos empresas de Bueu, a donde acudió este viernes el delegado territorial, Agustín Reguera, para realizar un balance de este programa.

Las ayudas se articularon a través del programa para el fomento del emprendimiento en economía social. Agustín Reguera explicó que se trata de una línea que pretende facilitar la contratación de personas en situación de desempleo al tiempo que «se apoia ás sociedades laborais e cooperativas galegas».

Para hacer un resumen del programa el delegado autonómico escogió uno de los dos establecimientos beneficiados en Bueu, la Óptica Divergente, a donde acudió acompañado de la teniente de alcalde del Concello, Isabel Quintás, y de la portavoz del PP, Elena Estévez. La otra empresa de la localidad beneficiaria de este plan de ayudas es la Tintorería Loly. Entre los dos comercios la aportación de la Xunta en el ayuntamiento es de 37.500 euros.

Durante su visita Agustín Reguera defendió que «a mellor política social que se pode levar a cabo é a política de emprego» y puso como ejemplo los diversos programas de empleabilidad que impulsa la Xunta de Galicia. Citó los talleres duales de empleo, los Plans Integrados de Emprego o el fomento para la contratación y emprendimiento por parte de entidades privadas, como las dos empresas beneficiarias de estas ayudas en Bueu.