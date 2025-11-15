Tres monjas de Monforte en la casa de Sestadelo, en Aldán

Que bien rodeado vemos al empresario mejjilonero Alfonso Dacosta, que se ha ganado los favores divinos acogiendo durante unas horas en su casa y negocio de turismo rural a estas tres religiosas que llegaron a la parroquia desde Monforte, donde dedican su vida a cuidar a ancianos, y que se disponían a comer un simple bocadillo. Seguro que querían reencontrarse con el mar, y en Aldán lo vieron con toda la furia de la borrasca Claudia.

Cámaras en la carretera Augalevada-San Cosme

Sí, ya sabemos que suena a Gran Hermano. Pero parece ser la única manera de acabar con la costumbre de algunos incívicos –por no usar un calificativo más grueso, que realmente sería lo suyo– que se dedican a depositar enseres y todo tipo de restos a lo largo de este vial, que comunica Coiro con el Alto da Portela y Bueu. La imagen que se ve habitualmente en la zona del túnel del Corredor do Morrazo es indignante. Lo peor es que al día siguiente de limpiar ya vuelven a aparecer restos en el mismo sitio. Por si esto no fuera poco hay quien se dedica a tirar retretes a un lado de la carretera, tal como recogíamos en una fotografía publicada esta semana en esta misma sección. Hay algunos a los que no habría que doblarle ni triplicarle la tasa de la basura... ¡tendrían que pagar el servicio entero!

Hoy se acaban las quejas por la falta de luz por el horario de invierno

Pues sí, llegó el día: hoy se encienden las luces de Navidad de Vigo. ¡Ahora vamos a tener que ir con gafas de sol hasta de noche!