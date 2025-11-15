Puri Romero presenta en Cangas el libro «Mi hija es gay... y qué?»
Puri Romero presenta hoy en el Concello de Cangas su libro «Mi hija es gay...y qué?», una publicación que nace de su propia experiencia. La presentación será a las 19.30 horas y está organizada por el Ateneo Areas Gordas. Con la autora estará la maestra e integrante de Chrysallis Galicia, Sonia Fernández.
