Puri Romero presenta en Cangas el libro «Mi hija es gay... y qué?»

Puri Romero presenta hoy en el Concello de Cangas su libro «Mi hija es gay...y qué?», una publicación que nace de su propia experiencia. La presentación será a las 19.30 horas y está organizada por el Ateneo Areas Gordas. Con la autora estará la maestra e integrante de Chrysallis Galicia, Sonia Fernández.