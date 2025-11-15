El PP moañés inaugura su nueva sede con Luis López

El Partido Popular de Moaña fija para el viernes 21 de noviembre la inauguración de su nueva sede oficial. El evento comenzará a las 19.00 horas en el bajo número 46 de la calle Ramón Cabanillas.

El nuevo espacio nace con la voluntad de ser «la casa de todos los vecinos y colectivos de Moaña; un lugar de encuentro, diálogo y colaboración». En la inauguración participará el presidente provincial del PP y presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López. También está prevista la intervención de Luisa Piñeiro, secretaria xeral del partido en Pontevedra y del conselleiro de Cultura José López Campos.