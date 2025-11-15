Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP moañés inaugura su nueva sede con Luis López

REDACCIÓN

Moaña

El Partido Popular de Moaña fija para el viernes 21 de noviembre la inauguración de su nueva sede oficial. El evento comenzará a las 19.00 horas en el bajo número 46 de la calle Ramón Cabanillas.

El nuevo espacio nace con la voluntad de ser «la casa de todos los vecinos y colectivos de Moaña; un lugar de encuentro, diálogo y colaboración». En la inauguración participará el presidente provincial del PP y presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López. También está prevista la intervención de Luisa Piñeiro, secretaria xeral del partido en Pontevedra y del conselleiro de Cultura José López Campos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents