El PP moañés inaugura su nueva sede con Luis López
REDACCIÓN
Moaña
El Partido Popular de Moaña fija para el viernes 21 de noviembre la inauguración de su nueva sede oficial. El evento comenzará a las 19.00 horas en el bajo número 46 de la calle Ramón Cabanillas.
El nuevo espacio nace con la voluntad de ser «la casa de todos los vecinos y colectivos de Moaña; un lugar de encuentro, diálogo y colaboración». En la inauguración participará el presidente provincial del PP y presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López. También está prevista la intervención de Luisa Piñeiro, secretaria xeral del partido en Pontevedra y del conselleiro de Cultura José López Campos.
- La Xunta mantiene en el aire el disuasorio planeado en la autovía
- Desde Moaña con rumbo a La Martinica
- Entre tazas de vino y castañas
- Cangas bate récords de centolla con 1.407 kilos en la primera subasta de la campaña
- La primera procesión llena San Martiño
- Comienzan las obras de Eroski en Ximeu y los vecinos exigen seguridad
- El temporal hunde O Con, suspende el barco a Vigo y arranca ramas que destrozan un taxi
- Nueva vida con cinco apartamentos turísticos para O Estaleiro de Domaio