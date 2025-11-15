Un mural para absorber contaminación

Arte, naturaleza y protección del medio ambiente. Estas fueron las máximas del proyecto educativo «Plantando árbores con pinceis» que Afundación realizó ayer con todos los alumnos del CEIP Espiñeira-Aldán. El elemento más destacado de la jornada fue el gran mural pintado en la pared de un pasillo del centro. Su temática son los océanos y el diseño definitivo corrió a cargo de un artista del colectivo Vella Escola. Se basó en los bocetos realizados por los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria de este colegio cangués.

El mural se pintó con pinturas fotocatalíticas anticontaminantes, que no solo no son dañinas con el medio ambiente, sino que absorben los gases contaminantes. En concreto, al exponerse a la luz (solar o artificial), utiliza un proceso llamado fotocatálisis para descomponer contaminantes del aire, como óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y partículas nocivas.

Mural ecológico en el colegio Espiñeira-Aldán / FdV

La obra resultante. | / CEIP Espiñeira

La iniciativa se enmarca en el programa de la Obra Social de Abanca titulado «Educación para a sostibilidade». Durante la mañana los alumnos de los cursos de Infantil y de 1º y 2º de Primaria participaron también en diferentes talleres de decoración de bolsas de tela con pinturas ecológicas. Además de un taller de estampado de plantillas con el mismo tipo de pinturas fotocatalíticas que se dirigió a los pequeños de 3º de Primaria. Desde el centro destacaron la «divertida» jornada que pasaron los estudiantes, algunos de los cuales se llevaron para casa regalos como las mencionadas bolsas de tela.

Con el mural el alumnado aprendió el uso de este tipo de pigmentos a la vez que se fomentó la creación de «espacios escolares ecológicamente más depurados».