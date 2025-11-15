Moaña organiza 13 días de puertas abiertas en los astilleros tradicionales
REDACCIÓN
Muchos moañeses se quedaron con ganas de ver el interior de los rehabilitados astilleros tradicionales cuya inauguración se celebró el pasado sábado, así como de la exposición de fotografías históricas que acoge sobre estas estructuras. Por ello, el Concello prepara 13 jornadas de puertas abiertas a todos los vecinos y visitantes que quieran comprobar de primera mano la recuperación de las carpinterías de ribeira de Casqueiro y Carlagho. La apertura al público arrancará el 18 de noviembre y se prolongará hasta el día 30, con la excepción del lunes 24 de noviembre que permanecerá cerrado.
Las «Carpintarías da Seara», como se llaman ya de forma oficial, estarán abiertas cada tarde en un horario de 17.30 a 20.00 horas y contarán con guías para los visitantes.
Este proyecto de rehabilitación del patrimonio marítimo estuvo en obras desde julio de 2024 y la recuperación de ambas estructuras es ya una realidad.
