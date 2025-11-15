La EDAR de Moaña incrementa un cuarto su capacidad gracias a los reactores granulares

La Estación Depuradora de Aguas Residuales de Moaña (EDAR) ubicada en O Latón, ya tiene en funcionamiento la mejora tecnológica ejecutada gracias a la financiación europea del proyecto «LIFE Reseau». La intervención había arrancado en el año 2021 con la empresa concesionaria del ciclo del agua, Aqualia, colaborando con la compañía danesa VadCenter y el Instituto Tecnolóxico de Galicia. Los nuevos reactores granulares, pioneros en todo el mundo, ya están en marcha y funcionan como estaba previsto, permitiendo, en plenos temporales de lluvia del otoño, que la depuradora de Moaña incremente alrededor de un cuarto su capacidad de tratar aguas residuales. La planta de O Latón incrementa ahora en 2.000 metros cúbicos la capacidad de tratamiento diario de agua que se suman a los 8.700 metros cúbicos que ya se trataban gracias al reactor que estaba en servicio históricamente y a su instalación sedimentadora.

Ese incremento se consigue gracias a dos depósitos cuadrados de solo 450 metros cúbicos cada uno en los que se aplicó la tecnología AGS (Activate Granular Sludge) que permite aprovechar el espacio de forma más eficiente. En concreto esta tecnología pionera combina en un único paso el tratamiento biológico y la decantación secundaria de las aguas sucias que entran en la depuradora, debido a la utilización de agregados de microorganismos de mayor tamaño, que sedimentan por sí solos, según explicaron ayer técnicos de Aqualia y representantes del gobierno local en una visita a la depuradora con técnicos de Águas do Norte de Portugal que acudieron a conocer de primera mano el funcionamiento de la red de saneamiento, abastecimiento y depuración en Moaña.

El nuevo sistema aplicado gracias a la financiación europea, además de mejorar la calidad del agua, permite hasta un 75% en la reducción del espacio. En el mejor de los escenarios se puede aumentar la capacidad de las plantas en hasta 4 veces sin ampliar su tamaño y reduciendo a la mitad su consumo energético. El jefe del proyecto, Nicolás Morales, y el jefe de producción en Galicia de Aqualia, David Soneira, explicaron que el éxito que está demostrando esta nueva tecnología les permite considerarla para aprovechar espacios a la hora de construir nuevas depuradoras de pequeño tamaño en otras localidades.

Los dos nuevos reactores granulares. / Gonzalo Núñez

Este nuevo sistema que aumenta en 2.000 metros cúbicos la capacidad de la EDAR de O Latón se complementa con la tecnología convencional de lodos activos conocida como CAS (Conventional Activated Sludge). Así funciona el reactor más cercano a la entrada de la instalación en el que el agua sigue entrando en la depuradora tras pasar por un pretratamiento que separa los componentes no deseados de mayor grosor. Después se envía al reactor biológico que la trata mediante el contacto continuo con bacterias filamentosas lo cual requiere fases intermitentes de aireación. Posteriormente el agua se envía al decantador en donde la acción de la gravedad separa el agua limpia. Tras un proceso de desinfección es enviada a la ría de Vigo.

Los nuevos reactores granulares están en funcionamiento desde finales de 2024, logrando ya un agua de una calidad admisible en la ría y con un margen de mejora por delante. En concreto tratan los nuevos reactores un tope de 120 metros cúbicos por hora y actualmente ambos logran una salida de agua con composiciones emisibles a la naturaleza, obteniendo un funcionamiento correcto en aproximadamente dos meses desde sus respectivos arranques. En el último año se instalaron mejoras en las tuberías de aire para trabajar a caudales ideales de aireación sin causar ruidos adicionales, «mejorando enormemente el rendimiento en la zona».

La alcaldesa, Leticia Santos, acudió a la visita con el teniente de alcaldesa, Daniel Costas, y la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela. Agradeció la apuesta de Aqualia por Moaña para convertir su depuradora en pionera a nivel tecnológico. Recordó que la financiación del LIFE Reseau permitió en su primera fase instalar sensores en toda la red de saneamiento recibiendo, por ejemplo, información casi en tiempo real de estaciones de bombeo y de hasta 27 pozos de toda la red.

El uso de aguas depuradas para riegos y baldeos, próximo objetivo

En la visita de ayer participó la encargada del área de innovación de Águas do Norte de Portugal Paula Vale junto a sus compañeras Norberta Coelho y Ana Faría. Explicaron su gestión en 63 municipios del norte luso y cómo reutilizan el agua ya depurada para usos como el riego o la actividad industrial.A este respecto la integrante del departamento de investigación de Aqualia, Camila Forero, desveló que a corto plazo esperan lograr una nueva ayuda de la Unión Europea para poner en marcha un proyecto que les permita también reutilizar el agua que sale de la depuradora, en vez de enviar toda directamente a la ría. Aunque reconoció que la actividad industrial no es tan grande en Moaña, explica que se estudiarán usos como el riego agrícola, los baldeos de calles o incluso el de fuentes ornamentales. Ayudaría, como el proyecto de incremento de la capacidad, a enfrentar los retos del cambio climático.