Inmersión total de jazz
O saxofonista Roberto Nieva ofrece un concerto en Cangas rodeado do público no escenario
Tres concertos e tres lugares singulares. A praza de abastos, a antiga Casa do Pobo e o escenario do Auditorio de Cangas reconvertido para a ocasión nunha especie de club de jazz. O ciclo Jazz no Outono pechouse este venres coa actuación do recoñecido saxofonista Roberto Nieva rodeado polo público enriba do escenario do auditorio municipal. Unha verdadeira experiencia inmersiva no jazz e unha oportunidade case única de desfrutar dun concerto desde unha perspectiva diferente.
O ciclo organizado pola Asociación de Jazz de Cangas comezou co grupo Copos de Avena na planta alta da praza de abastos, proseguiu co espectacular concerto de presentación de «Juzz» do guitarrista Virxilio da Silva na Casa do Pobo e despediuse onte con Roberto Nieva Quartet. O saxofonista é un dos músicos españois con maior proxección internacional e colaborou con algunhas das figuras máis recoñecidas do jazz contemporáneo.
Con todo, o concerto que ofreceu no ciclo Jazz de Outono de Cangas foi especial. Sobre todo para o público. A intención era recrear o ambiente íntimo e próximo dos clubs de jazz. Por iso músicos e espectadores compartiron un mesmo plano no escenario. Unha ocasión para vivir a música e a experiencia do directo desde dentro, case igual que os propios músicos.
Roberto Nieva estaba acompañado no escenario por tres músicos de primeiro nivel: o pianista cangués Xan Campos, o baterista Rodrigo Ballesteros e o contrabaixista Thiago Alves, chegado desde Sao Paulo para esta xira. O saxofonista abulense está considerado como un dos artistas máis prometedores do jazz contemporáneo, cunha personalidade musical «inconfundible, que destaca pola súa creatividade, capacidade de innovación e a maneira de explorar novos territorios sonoros», destacan desde a Asociación de Jazz de Cangas. Un peche perfecto para un ciclo singular.
- La Xunta mantiene en el aire el disuasorio planeado en la autovía
- Desde Moaña con rumbo a La Martinica
- Entre tazas de vino y castañas
- Cangas bate récords de centolla con 1.407 kilos en la primera subasta de la campaña
- La primera procesión llena San Martiño
- Comienzan las obras de Eroski en Ximeu y los vecinos exigen seguridad
- El temporal hunde O Con, suspende el barco a Vigo y arranca ramas que destrozan un taxi
- Nueva vida con cinco apartamentos turísticos para O Estaleiro de Domaio