Gala internacional de magia infantil en beneficio de Adicam

El Auditorio de Cangas acoge hoy una Gala Internacional de Magia Infantil a beneficio de Adicam. Estrarán Francis Zafrilla, Lola Mento, Luigi Ludus, Julianini y Clif The Magician. El evento será a las 19.00 horas.

