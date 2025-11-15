Fran Alonso presenta en Bueu «Véndoche un poema»

El escritor y director de Edicións Xerais, Fran Alonso, presenta hoy en la Biblioteca Torrente Ballester de Bueu «Véndoche un poema». Será un recital poético audiovisual para mostrar el lenguaje de la publicidad y sus estrategias, así como su relación con la poesía. La presentación, organizada por la Librería Miranda, será a las 12.00 horas.