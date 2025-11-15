Cangas permitirá dos licencias por taxi y obliga a dar servicio nocturno de urgencia
Los autopatronos harán guardias por las noches, en la parada o conectados en sus domicilios, para asuntos sanitarios o de policía | Solo podrán vender la licencia a personas de O Morrazo
El Concello de Cangas acepta varias de las alegaciones presentadas a la ordenanza municipal que regula el sector del taxi en Cangas y el texto volverá al Pleno para su aprobación definitiva con varias modificaciones. Entre ellas, la posibilidad de autorizar hasta dos licencias por vehículo y su venta a cualquier persona empadronada en la comarca de O Morrazo (Cangas, Moaña, Bueu, Marín y Vilaboa) y no solo en Cangas. Aunque descarta la opción de suprimir el servicio nocturno, como demandan los autopatronos, las guardias se restringirán a situaciones se urgencia relacionadas con el centro de salud, Policía Local y Guardia Civil, para los que estarán obligados a permanecer en la parada o bien en su domicilio, habilitando el desvío de llamadas telefónicas.
“Como presidente do grupo de taxistas do concello de Cangas, presento unha alegación á nova ordenanza donde se contempla establecer turnos de servicio nocturnos, xa que consideramos que e inviable», señala el escrito remitido por José Manuel Novas en el período de exposición pública, y otros compañeros incidieron en la misma petición argumentando motivos de saturación de la jornada laboral o de conciliación para pedir que las guardias sean voluntarias, no obligatorias. Los técnicos lo estiman, en parte, y se propone una nueva redacción de ese punto: «O servizo nocturno de garda comezará ás 23.30 horas e rematará ás 07.00 horas do día seguinte. Prestarase diariamente cun mínimo de un vehículo adscrito á correspondente licenza. A determinación das licenzas que deban de prestalo servizo realizarase correlativamente, comezando pola licenza nº 1 e rematando pola última. Limitaráse o servizo ás gardas nocturnas de urxencias: Centro de Saúde/Policía Local/Garda Civil, indicando lugar de servizo (na parada ou no propio domicilio) e desvío do número de teléfono". La normativa de la Xunta de Galicia ya advierte que el servicio nocturno podrá cubrirse con taxis de otros municipios si no se hace con los de la propia localidad.
Venta de licencias
También estima el Concello, en parte, la demanda de que puedan venderse las licencias de taxi a personas no empadronadas en el municipio de Cangas. Los interesados argumentan que «limitaría moitísimo o número de compradores» y las posibilidades y precio de venta. El nuevo texto que se propone abre el abanico de posibilidades, pero no más allá de los límites comarcales. Así, en dicho artículo se propone sustituir «no concello de Cangas» por «nalgún dos concellos da comarca do Morrazo, formada por Bueu, Cangas, Moaña, Marín e Vilaboa».
Otra de las cesiones municipales sobre el texto aprobado inicialmente por el Pleno está relacionada con los requisitos que se exigen a las personas físicas para poder ser titulares de licenzas de taxi. En ese artículo se propone sustituir la condición de «máximo de 1 licenza municipal“ por “máximo de 2 licenzas municipais de taxi”.
Distintas alegaciones de los taxistas apelan a sus derechos, como trabajadores autónomos, a «organizar o traballo e disfrutar as vacacións cando eu queira sen mais tramite» o a no someterse a engorrosos procesos administrativos para cada gestión, aunque algunas de esas demandas no han sido aceptadas.
Reunión con portavoces políticos municipales
Ocho de los 11 profesionales del taxi con licencia en Cangas se reunieron el jueves por la noche con representantes de los grupos políticos para conocer la respuesta a sus alegaciones y aclarar dudas. Por parte del Gobierno local asistieron los ediles Antón Iglesias (BNG) y Eugenio González (PSOE), y Rafael Soliño fue en representación del PP. Entre las alegaciones estimadas para redactar la nueva ordenanza figuran también la que se refiere a la exposición de los datos del taxista y del vehículo, que, conforme a su petición, no tendrán que ser visibles desde el exterior. De este modo, se suprime la frase “colocarase na parte inferior dereita da lúa dianteira do vehículo de forma que resulte visible desde o exterior deste.”
