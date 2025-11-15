Bueu formaliza la cesión del solar para vivienda pública sin alegaciones

La primera promoción de vivienda de protección autonómica en Bueu está más cerca. El Concello acaba de formalizar la cesión del solar de As Lagoas que puso a disposición de la Xunta de Galicia tras superar el periodo de exposición pública sin que se registrase ninguna alegación. Ese plazo de reclamaciones concluyó el miércoles y el jueves el Concello remitió al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) los acuerdos plenarios en los que se aprobó la cesión, la publicación en el Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (Boppo) del anuncio de información pública y el certificado de la secretaría municipal que acredita la inexistencia de alegaciones.

La culminación de este trámite administrativo coincide con los trabajos encargados por el propio IGVS, que en los últimos días realizó a través de una empresa especializada un estudio geotécnico del solar para conocer las características del subsuelo y poder redactar el proyecto constructivo. El lugar donde se ejecutará este proyecto de vivienda de protección autonómica es el terreno que actualmente acoge el aparcamiento con frente a la calle Santán, en As Lagoas. Una parcela que en realidad se corresponde a tres solares catastrales que en conjunto suman 1.000 metros cuadrados.

El pleno del Concello de Bueu tuvo que adoptar dos veces el acuerdo de cesión porque después del primero [en la sesión de septiembre] desde la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, de la que depende el IGVS, solicitó una corrección para mayor seguridad jurídica. El asunto volvió al plenario en octubre, donde volvió a ser ratificado por unanimidad y a continuación se sometió a información pública, sin recibir alegaciones.

Ahora la Consellería de Vivenda y el IGVS se encargarán de todo el trámite para encargar la redacción del proyecto y la construcción de la promoción. Con anterioridad y para que la obra fuese viable desde el punto de vista económico el Concello de Bueu aprobó una modificación en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para bonificar con hasta un 95% los proyectos declarados de especial interés o utilidad municipal, como sería este caso.

Otros dos solares municipales para el mercado de vivienda pública

Una vez formalizada esta cesión desde la Concellería de Urbanismo avanzan que trabajan para incorporar al mercado de vivienda pública otros dos solares municipales: uno de ellos está en el propio ámbito de As Lagoas y se puso también a disposición del IGVS, que en principio lo descartó por la imposibilidad física de agruparlo con los que acaba de recibir, y el otro forma parte del aprovechamiento urbanístico que le corresponde al consistorio dentro de la urbanización prevista en el centro de Beluso.

«Estamos buscando fórmulas para poder incorporalas ao mercado de vivenda pública e no caso de Beluso estase vendo se podemos facelo de maneira anticipada ou se é necesario agardar a que se faga a urbanización», explica el concejal de Urbanismo, Martín Villanueva. El edil defiende que la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) permite «axilizar estas unidades de actuacións e aproveitar o potencial urbanístico para incorporar parcelas ao mercado de vivenda pública».

Una vez que la urbanización del centro de Beluso está encaminada el siguiente objetivo que se fijan desde Urbanismo es el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la Praia de Beluso, con una superficie de casi 8.000 metros cuadrados.