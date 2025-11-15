Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Os Bar Ban Sónicos actúan hoy en la sala The Trooper, en Cangas

El grupo Os Bar Ban Sónicos actúa hoy en la sala The Trooper, en Cangas, para presentar su disco «Mirando a herba medrar». Será a las 22.00 horas y la entrada cuesta 5 euros.

