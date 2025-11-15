El astillero de Domaio exhibe su conversión en casa turística

Domaio vivió ayer la recuperación de su carpintería de ribeira del puerto, fundada el pasado siglo por Enrique Ferradás Veiga y en la que se construyeron traineras. Ayer se inauguró el renovado inmueble, al lado de la playa del puerto, reconvertido por la nieta de su fundador en una casa turística con cinco apartamentos y bajo el nombre de «O Estaleiro» en recuerdo a su uso original.

El evento estuvo marcado por las gastronomía, con numerosos pinchos a base de mejillones cocinados en sus más diversas formas, haciendo así un guiño a uno de los productos más importantes para la economía de la parroquia de Domaio.

Los responsables, ayer, ante la renovada estructura. / Gonzalo Núñez

Carmen Ferradás y su marido, Adolfo Zúñiga capitanearon una restauración con presencia en piedra y con protagonismo de los colores blanco y rojo. Llama la atención el hórreo pintado precisamente de rojo en la finca trasera del recinto, que también cuenta con una piscina.

Los que asistieron a la inauguración comprobaron como la historia de esta carpintería de Ribeira está presente en todos sus rincones incluso con fotografías de algunos de los barcos que salieron de sus instalaciones.

La rehabilitación contó con financiación pública al recibir fondos europeos a través del Grupo de Acción Local e Pesqueira Galp Ría de Vigo-A Guarda. La inversión total ascendió a 396.486 euros de los que 167.130 fueron subvencionados.