Aluvión de actos en la comarca contra la violencia machista

Cine, cortometrajes para todos los públicos, talleres, rutas históricas, sesiones de formación y la declaración institucional con protagonismo de los centros educativos. Es parte de la programación de los Concellos de O Morrazo con motivo del Día Internacional contra las Violencias Machistas, que se conmemora el 25 de noviembre. Una propuesta de actividades “que está centrada na sensibilización e na formación”, recalca la concejala de Igualdade de Bueu, Laura Ogando, mientras los representantes de Cangas inciden en educación social para avanzar contra esta lacra.

Bueu tiene en marcha un taller de autoestima bajo el título de “A arte como forma de expresión», hasta el 11 de diciembre en dependencias de Servizos Sociais. El lunes y el miércoles habrá dos jornadas de formación para la plantilla del Concello de Bueu acerca de su Plan de Igualdade y Protocolo de Prevención do Acoso Laboral e Sexual. El viernes, en colaboración con el Cineclub Bueu, se proyectará la película “Yo soy Nevenka”, de la directora Íciar Bollaín y basada en la historia de Nevenka Fernández, que fue concejala de Ponferrada entre 1999 y 2000 y es la primera mujer en España que logró una condena contra un cargo político, el entonces alcalde ponferradino Ismael Álvarez, por acoso sexual. La proyección será a las 21.30 horas en el Centro Social do Mar.

En Cangas ya se celebró el taller «Violencia de xénero no novo contexto dixital», impartido por Pantallas Amigas en el IES Montecarrasco; una actividad concedida por la Dirección Xeral de Loita contras as Violencias de Xénero, en colaboración con la Fegamp. Para el domingo 23 está programada la ruta «Historia das mulleres de Cangas», a cargo de la asociación A Illa dos Ratos, para la que es preciso inscribirse previamente por whatsapp (611080853).

El 25 de noviembre concentrará los principales actos. En Cangas, a las 11.00 horas se celebrará la campaña «Contra as violencias machistas, apúntate ao bo trato», con propuestas de los centros educativos: Ceip O Hío, Ceip San Roque, Ceip Castrillón, Colexio Casa de la Virgen, Cpr Eduardo Pondal, IES de Rodeira e Colexio Compañía de María. Será en el Parque da Palma (si llueve, en el Auditorio). Por la tarde, en la Praza do Concello, «Exhaustas», de Yara Juncal Boombox Dance Studio, una pieza sobre cuerpos que llevan demasiado peso demasiado tiempo. A las 20.00 horas partirá la manifestación y lectura del manifiesto en la Praza do Concello, y se anima a portar velas violetas con luz led para realizar una acción conjunta.

Ese mismo día se leerá en Bueu la declaración conmemorativa del 25 N. Será en la Praza do Concello, a mediodía, con representación del alumnado de 4º de ESO del IES Johan Carballeira. A las 19.00 horas, habrá proyección de cortometrajes para todos los públicos en el Centro Social do Mar bajo el lema “Somos ponte en movemento», una actividad en colaboración con la Coordinadora Galega de ONG y la Diputación de Pontevedra. Se trata de una propuesta para “ver o mundo desde novas perspectivas” y a continuación generar un coloquio con el público alrededor de los derechos humanos, de la infancia, los movimientos migratorios, los feminismos o las luchas sociales.

La programación del 25-N continuará el miércoles 26 de noviembre con la presentación del libro “Outono, a muller sen nome” de Paula Castro y en colaboración con la Librería Miranda. Será a las 19.30 horas en la sala multiusos del Centro Social do Mar. En Cangas, proyección de «Soy Nevenka» (Auditorio, 20.00 h.). Y el viernes 28 el IES Illa de Ons acoge el taller educativo “Violencia de xénero e o novo contexto dixital” con la colaboración de Pantallas Amigas.