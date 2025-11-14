La Xunta alerta de que la falta de acometida retrasa el nuevo centro de salud
El Concello alega que la documentación para la conexión del agua fue completada hace 3 semanas
REDACCIÓN
Las obras de construcción del nuevo centro de salud de Moaña siguen en marcha y deberían estar listos este mismo mes. Sin embargo, desde la Consellería de Sanidade alertan de nuevo de que no hay avances en la acometida del agua y que los trabajos «continúan a la espera de que el Concello ejecute» la conexión con la traída general del agua «a la que se comprometió en el convenio».
Aseguran, desde la Xunta de Galicia, que este aspecto condiciona la puesta a disposición de los vecinos de «un centro de salud más amplio, moderno y accesible» después de una inversión de cerca de 9 millones de euros.
La alcaldesa, Leticia Santos, alega que la Xunta completó «hace escasas tres semanas» toda la documentación requerida para esta conexión y que la acometida se ejecutará «cuando le toque entrar en previsión de obra», argumentando que había acometidas solicitadas desde antes que todavía no están hechas. Añade que así se explicó en la reciente comisión de seguimiento del convenio. El Concello señala que el edificio en construcción tiene agua «a través de una acometida de obra» y que estas conexiones, como las licencias, van por orden de solicitud «poniéndose a la cola para su ejecución».
