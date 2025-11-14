A Voz da Sanidade apoya la huelga contra los cambios en atención primaria

La asociación A Voz da Sanidade de Cangas manifiesta su apoyo a la huelga y las movilizaciones convocadas por organizaciones sindicales para el próximo día 26 en rechazo al modelo en la Atención Primaria que presentó la Xunta de Galicia en la Mesa Sectorial de Sanidade. Dicha propuesta «supón unha modificación substancial moi penosa das condicións de traballo das e dos profesionais, que vai repercutir na prestación asistencial que recibe a cidadanía», argumentan.

Asimismo, A Voz da Sanidade de Cangas apoya y llama a la ciudadanía a participar en las concentraciones convocadas frente al Centro de Saúde de Cangas los próximos días 18, 19 y 20, a las 11.00 horas, «como mostra de solidariedade co persoal sanitario e en defensa dun sistema público de saúde universal, próximo e de calidade» y enfatiza la Atención Primaria como «causa común».