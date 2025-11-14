Roban a un vendedor de la ONCE en Cangas todos los cupones de Navidad y del Black Friday
Vecino de Moaña, denunció ante la Policía Local que se llevaron su mochila mientras trabajaba
R.M.
El vendedor de la ONCE Orlando Pena, vecino de Moaña, denunció ante la Policía Local de Cangas un robo de su mochila con sus pertenencias. Los hechos ocurrieron por la tarde. El lotero suele trabajar en la entrada del supermercado Eroski de Cangas. En la denuncia describe que llevaba en la mochila 80 cupones de 2 euros cada uno, hasta 20 cupones con un precio de 10 euros de Navidad y 114 cupones de 3 euros cada uno del sorteo especial del Black Friday. Al menos le sustrajeron 702 euros en distintos cupones.
La única sospecha del lotero es de una mujer de unos 30 años que se encontraba en el lugar del robo. Fue al marcharse cuando echó de menos su mochila.
- La Xunta mantiene en el aire el disuasorio planeado en la autovía
- Desde Moaña con rumbo a La Martinica
- Entre tazas de vino y castañas
- Cangas bate récords de centolla con 1.407 kilos en la primera subasta de la campaña
- La primera procesión llena San Martiño
- Comienzan las obras de Eroski en Ximeu y los vecinos exigen seguridad
- El temporal hunde O Con, suspende el barco a Vigo y arranca ramas que destrozan un taxi
- Dos barberos de Cangas en «Soy Barbudo»