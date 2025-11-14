Roban a un vendedor de la ONCE en Cangas todos los cupones de Navidad y del Black Friday

El vendedor de la ONCE Orlando Pena, vecino de Moaña, denunció ante la Policía Local de Cangas un robo de su mochila con sus pertenencias. Los hechos ocurrieron por la tarde. El lotero suele trabajar en la entrada del supermercado Eroski de Cangas. En la denuncia describe que llevaba en la mochila 80 cupones de 2 euros cada uno, hasta 20 cupones con un precio de 10 euros de Navidad y 114 cupones de 3 euros cada uno del sorteo especial del Black Friday. Al menos le sustrajeron 702 euros en distintos cupones.

La única sospecha del lotero es de una mujer de unos 30 años que se encontraba en el lugar del robo. Fue al marcharse cuando echó de menos su mochila.