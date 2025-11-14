Quejas en Bueu por no poder usar bonos comercio por falta de pago del Concello

Beneficiarios de bonos comercio repartidos por el Concello de Bueu con motivo del certamen de decoración navideña «Bueu sente o Nadal» o por la elaboración de las alfombras del Corpus 2024 todavía no han podido canjearlos ya que el ayuntamiento no transfirió los fondos a la Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo (Fecimo). Algunas personas y entidades muestran su malestar porque en las últimas fechas intentaron realizar compras con esas tarjetas para avanzar en la decoración navideña y se encontraron con la negativa en algunos comercios porque aún tenían pendientes pagos anteriores.

Esta situación la confirman tanto desde Fecimo como desde el gobierno local, que atribuye la demora a criterios técnicos del departamento de Intervención y confía en que el problema quede resuelto en los próximos días. La cantidad que debe transferir a Fecimo es de 3.000 euros, una cuantía que desde la propia federación tampoco están en disposición de adelantar.

Estos bonos comercio forman parte de los premios que entrega el Concello de Bueu con motivo de su certamen de decoración navideña del año pasado y de las gratificaciones para fomentar la elaboración de alfombras del Corpus en su edición de 2024 [los de 2025 aún no se entregaron]. Estas tarjetas las confecciona y reparte directamente el ayuntamiento para que los beneficiarios puedan usarlas en el comercio local, con independencia de que el establecimiento esté adherido a Fecimo o no.

El funcionamiento del sistema

El sistema de compensación es en teoría sencillo. En primer lugar, los beneficiarios acuden al comercio en el que desean realizar sus compras y entregan la tarjeta con la cuantía a bonificar. Luego los establecimientos remiten una copia del bono y del justificante de cobro a Fecimo, que a continuación les abona el importe. Pero para que Fecimo pueda realizar este pago previamente tiene que haber recibido el dinero por parte del Concello. «Estamos falando dun global de 3.000 euros, que é unha cuantía importante. É algo que lle reclamamos en numerosas ocasións ao Concello, case de maneira quincenal, pero aínda non nos ingresaron os cartos», explica la presidenta de Fecimo, Carmen Pereiro.

La situación no afecta a todos los beneficiarios de estos bonos. Algunos establecimientos sí que aceptaron canjear las tarjetas y por tanto adelantaron ese dinero. Sin embargo, hay otros comerciantes que alegan que por el número de solicitudes que reciben para bonificar y por su cuantía no están en disposición de adelantar esa cuantía. Los particulares y colectivos afectados muestran su comprensión con la postura de los comerciantes. Por ello urgen al Concello de Bueu a que realice el pago cuanto antes para poder usar esos bonos comercio en la inminente campaña de navidad.