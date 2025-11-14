«Plantando árboles con pincel» en Espiñeira
La Obra Social de Abanca, Afundación, lleva hoy su proyecto «Plantando árbores con pinceis» al CEIP Espiñeira de Aldán, en Cangas, en donde prácticamente todo el alumnado participará en la elaboración de un mural con pinturas fotocatalíticas anticontaminantes. Durante la mañana, participarán también en talleres de decoración de bolsas de té .
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- La Xunta mantiene en el aire el disuasorio planeado en la autovía
- Desde Moaña con rumbo a La Martinica
- Entre tazas de vino y castañas
- Cangas bate récords de centolla con 1.407 kilos en la primera subasta de la campaña
- La primera procesión llena San Martiño
- Comienzan las obras de Eroski en Ximeu y los vecinos exigen seguridad
- Dos barberos de Cangas en «Soy Barbudo»