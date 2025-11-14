«Plantando árboles con pincel» en Espiñeira

La Obra Social de Abanca, Afundación, lleva hoy su proyecto «Plantando árbores con pinceis» al CEIP Espiñeira de Aldán, en Cangas, en donde prácticamente todo el alumnado participará en la elaboración de un mural con pinturas fotocatalíticas anticontaminantes. Durante la mañana, participarán también en talleres de decoración de bolsas de té .