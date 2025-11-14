Nueva vida con cinco apartamentos turísticos para O Estaleiro de Domaio

La casa con cinco apartamentos turísticos, que hoy se inaugura en Palmás, junto al puerto de Domaio, honra con su nombre de «O Estaleiro» a su pasado. Fue la carpintería de ribera que fundó en el siglo pasado Enrique Ferradás Veiga para la construcción de traineras y ahora su bisnieta Carmen Ferradás Bernárdez, la ha rehabilitado, junto a su marido Adolfo Zúñiga García, para dedicarla al negocio de la vivienda turística, un sector en auge al que no escapa Moaña con 249 viviendas en funcionamiento. Cangas tiene 664 y Bueu 390.

Carmen Ferradás y Adolfo Zúñiga en uno de los apartamentos. / Santos Álvarez

Carmen Ferradás ha promovido una rehabilitación con gusto, en piedra, blanco y rojo, que ha contado, además, con el apoyo de fondos europeos a través del Grupo de Acción Local e Pesqueira Galp Ría de Vigo-A Guarda, al que la promotora agradece su apoyo. La obra supuso una inversión de 396.486 euros de los que 167.130 fueron subvencionados por el Galp: «No sólo puedo recomendarlo, sino que tenemos que dar las gracias a todo el equipo porque sin su ayuda no podríamos haber iniciado este proyecto tan complicado.»

La piscina también adaptada, en la parte trasera de la casa. / Santos Álvarez

Sus paredes hablan de la historia de las carpinterías de ribeira, con fotografías en los cabezales de las camas, de barcos construidos por la saga Ferradás en la carpintería de Domaio y que dan nombre también a cada uno de los apartamentos: «Ibis» el primer barco de cebo construido para Massó; «Alcatraz», «Galecia», «Breca» y «Berete», estos últimos para el gran astillero Hijos de Barreras en Vigo.

También se muestran herramientas de las que se utilizaban en estas carpinterías, que Moaña tanto ensalza, ya sea con esta iniciativa privada de negocio, como con la pública del Concello que acaba de inaugurar la rehabilitación de los astilleros tradicionales de Casqueiro y de Carlagho en el centro urbano de Seara.

Uno de los apartamentos. / Santos Álvarez

Carmen Ferradás y Adolfo Zúñiga inauguran hoy estos apartamentos, con un evento a las 18.30 horas, que contará con un showcooking a cargo de Queimada Gastro Bar, de Baiona, con el producto estrella de esta zona como es el mejillón. Hay mejillones en textura, lata de mejillones en escabeche cítrico con patatilla de Bonilla; patata de feria rellena de mejillones y crema de queso azul y wanton frito; mejillones tigres invertidos y maíz frito, también mejillones al vapor con salsa Thal y mejillón dulce de ganache de chocolate blanco y zeste de naranja.

Imagen de la casa antes de la rehabilitación. / Fdv

El evento es un meridaje de la historia con la nueva cocina, como lo es el proyecto de rehabilitación de la casa, en donde carmen Ferradás cuidó un diseño moderno con el respeto a la arquitectura del pasado y también a la accesibilidad, presente en todo el recinto. Uno de los apartamentos es adaptado para las personas con movilidad reducida. El negocio cuenta también con una pequeña finca trasera, en la que predomina un antiguo hórreo que se ha pintado también en rojo como las puertas y ventanas de las viviendas que destacan sobre el blanco y la piedra. En el centro del espacio se ha dotado a la casa de una piscina también adaptada.

Entrada a las viviendas turísticas. / Santos Álvarez

La propietaria reconoce que el nombre de los apartamentos fue «una decisión casi obligada por la historia y un homenaje a las carpinterías de ribera que tanta importancia tuvieron a principios del siglo XX». En el libro «A carpintería de ribeira», de García Aguado, Domaio figuraba en torno a 1950 con un núcleo de astilleros formado por los de Santiago Montenegro, Enrique Ferradás, José Ríos, Francisco Verdeal, Francisco Pastoriza y de Manuel Rodríguez Lemos. Todos desaparecieron excepto el de Manuel Rodríguez. En el caso del astillero de Ferradás, su bisnieta asegura que continuó la actividad hasta 1975 en Calvar.