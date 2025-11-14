El juzgado absuelve al Concello de indemnizar por un vial en Aldán

El juzgado de lo Contencioso -Administrativo Número 2 de Pontevedra desestima el recurso interpuesto por los propietarios de una finca contra el Concello de Cangas, que desestimó por silencio administrativo la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los demandantes.

El juzgado entiende que para que pueda prosperar una acción de responsabilidad patrimonial, la parte demandante debe acreditar la concurrencia de la efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas, que el daño de la lesión sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa efecto.

Los demandantes solicitaban una indemnización de 38.225 euros. Fue en el año 2014 cuando el Concello de Cangas realizó la ampliación del camino de la Costa, que afectaría a las parcelas de titularidad de los demandantes, «de manera que la reclamación de responsabilidad patrimonial habría superado el plazo de un acto legalmente establecido, de manera que, subsidiariamente, proceda la desestimatoria de la demanda», señala el Concello.

El juzgado considera que debe se desestimado el recurso porque las pretensiones de la parte demandante no tiene encaje en la acción de responsabilidad patrimonial, sino en una supuesta ocupación ilegítima de unos terrenos de su propiedad por parte del Concello de Cangas. «Ni siquiera se ha probado que la administración demandada haya invadido terrenos de titularidad de los demandantes, puesto que no existe ninguna resolución judicial que con carácter previo y prejudicial, haya determinado que, efectivamente, hubo una apropiación indebida e ilegítima por parte del Concello de Cangas y que, por lo tanto, proceda a la restitución de los terrenos a sus titulares. Un informe de parte no hace prueba».

Los demandantes aseguraron durante el proceso que se enteraron dos años después de que el Concello había cogido parte de su terreno para la ampliación del Camino da Costa, que se derribó varios tramos del muro de cierre de la parcelas. Las fincas se encuentra alejadas del casco urbano y tienen uso forestal.