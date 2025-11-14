Juncal responde al PP que pidió una reunión a Portos, que aún no contestó

En el mes de agosto se solicitó formalmente una entrevista con el presidente de Portos de Galicia, de la que todavía no se ha recibido una contestación. A mayores durante estos meses hubo constantes contactos telefónicos con responsables y técnicos del ente público para tratar entre, otros asuntos, la problemática de la rampa de Pescadoira. Así lo asegura el alcalde de Bueu, Félix Juncal, después de que hace unos días el PP anunciase que preguntará al gobierno local por sus gestiones para desbloquear este tema. «O que debería facer o PP é preguntarlle a Portos de Galicia e responder porque aínda non ten solucionado este problema e darlle explicacións aos veciños e, especialmente, ao club do mar e aos seus deportistas», afirma el regidor.

La lista de asuntos que quiere tratar el consistorio con Portos de Galicia incluye la rampa de Pescadoira, la segunda fase de la regeneración de esta playa, la construcción de un módulo para embarcaciones del Club do Mar Bueu adosado al edificio de la antigua Casa do Mar o la mejora de la Avenida Montero Ríos. Juncal atribuye la falta de respuesta de Portos a que en el ente público aún están analizando el alcance de la transferencia de competencias a la Xunta de Galicia en materia de litoral.

Desde la Alcaldía se muestran críticos tanto con Costas del Estado como con Portos por el tiempo transcurrido sin que se haya llegado aún a una solución. «Diante da súa incompetencia e incapacidade para poñerse dacordo, o que denota tamén desidia, a disposición do Concello de Bueu é a mesma: se nos autorizan nós estamos dispostos a facer a obra», afirma Félix Juncal.

El regidor responde al PP que el Concello está «en permanente contacto cos diferentes organismos e departamentos nos que se xestionan asuntos de interese na vida municipal de Bueu», lo que incluye al ente público Portos de Galicia. En el caso de la mejora de la seguridad en la rampa de acceso al mar de Pescadoira insiste en que se trata de un asunto «forma parte do meu cargo e do meu compromiso». Juncal defiende que en este tema el grupo municipal del PP debería dirigirse a Portos de Galicia y luego dar explicaciones a la ciudadanía y al Club do Mar Bueu.