El gobierno dice que el objetivo es la desafectación de Ojea

El gobierno local de Cangas sostiene que el objetivo final que persigue toda la Corporación municipal es conseguir la desafectación de los terrenos que ahora ocupan lo que se denomina como naves de Ojea. Afirma que el hecho de que se tenga un proyecto básico para conseguir la cesión no cambia nada. El gobierno local recuerda que hay un acuerdo plenario adoptado por unanimidad solicitando los mencionados terrenos.

El tripartito sigue las pautas marcadas por Costas del Estado para conseguir utilizarlas de la mejor manera posible, que es a través de una cesión, que está muy lejos eso de la idea de gastar el dinero en terreno que no es propiedad municipal, como afirma el PP. Explica el Concello que para la cesión solo es suficiente un proyecto básico, que es lo que se presentó, con gran éxito, por cierto, y que el concurso de ideas sería para cuando tuviera lugar la desafectación de los terrenos. Afirma que no hay dinero para realizar un proyecto para afianzar las naves que, ahora mismo, una parte están sin cubierta y fue uno de los motivos por los que se cerró el paseo. De todas formas, añade el gobierno, que ahora que la Xunta de Galicia tiene la competencia sobre estas naves, la concesión sea rápida y se redacte el proyecto ejecutivo. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, asegura que el PP sabe todo esto porque fue explicado en numerosas ocasiones en los plenos municipales.