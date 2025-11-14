Finaliza la alerta por sequía en Cangas y Moaña al subir las reservas en Vigo

La situación de alerta por escasez de agua para el suministro a la población de Vigo y su área de influencia (incluidas Cangas y Moaña), declarada hace un mes por la comisión de seguimiento de la sequía, ha llegado a su fin al considerar los técnicos que las reservas acumuladas en el embalse de Eiras y otras captaciones ya garantizan el abastecimiento para el menos los próximos 100 días. La declaración permite levantar las restricciones fijadas a modo de recomendación, como reducir los usos no prioritarios, aunque en O Morrazo casi no variará la situación por razones obvias: el cierre de duchas en las playas ya no afecta tras el fin de la temporada estival, las fuentes ornamentales son de circuito cerrado y del riego de parques y jardines ya se encarga la lluvia.

Otras recomendaciones, como la puesta en marcha de una campaña de concienciación ciudadana o el refuerzo del seguimiento de consumos y pérdidas se consideran permanentes, y los responsables públicos piden no bajar la guardia aunque las reservas hídricas hayan experimentado una notable mejoría en las últimas semanas.

Las medidas más recientes se adoptaron en la reunión de la Comisión de Seguimento da Seca celebrada el 9 de octubre, donde los técnicos de la concesionaria de aguas de Vigo informaron de que los volúmenes existentes en los embalses de los que se abastecen la ciudad olívica y municipios limítrofes suponían unas reservas de agua para 99 días, «o que supón a necesidade de activar o estado de alerta», según el Plan de Emerxencia Municipal en situación de sequía aprobado en 2011, «ao atoparse as reservas por debaixo dos 100 días». En la misma reunión también se acordó comunicar a los grandes consumidores (más de 2.000 m3/año) la necesidad de moderar el consumo.

El referido “Plan de Emerxencia Municipal para o abastecemento de auga á poboación de Vigo e a súa área de influencia para o caso de situación de seca” prevé tres fases para identificar las situaciones de escasez y las actuaciones a realizar en cada una de ellas: «alerta», cuando las reservas de agua garanticen menos de 100 días de suministro; «escasez severa», cuando garanticen menos de 70 días de suministro; y «emergencia», cuando dichas reservas garanticen menos de 40 días de suministro. Este año solo se llegó a declarar la situación de alerta por la escasez de lluvias en los meses centrales del año, pero las sucesivas borrascas del otoño ya permiten recuperar la normalidad.