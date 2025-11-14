La Escola de Saúde trata la influencia de la ansiedad en la alimentación
REDACCIÓN
Moaña
La Escola de Saúde de Moaña cuenta con tres programas distintos de cara a los próximos días. El primero de ellos es mañana, sábado 15, a las 10.00 horas en el salón de plenos y centrado en las necesidades de las cuidadoras de personas dependientes.
El miércoles 19 de noviembre la doctora del Chuvi Caritina Vázquez explicará los usos que la inteligencia artificial tiene para la gente que sufre lupus. Ya el sábado 13 de diciembre el nutricionista Jaime Juncal conversará sobre los trastornos alimenticios que genera la ansiedad en muchas personas.
