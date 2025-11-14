Los descuentos por compostar animan a los vecinos y la Mancomunidade compra otros 400 recipientes

La Mancomunidade de Concellos do Morrazo tiene abierto el procedimiento de compra de otros 400 composteros individuales para atender la creciente demanda de la ciudadanía por este tipo de tratamiento de residuos, más ecológico y que puede reducir sensiblemente el recibo de la basura que entrará en vigor desde enero, si se aprueba definitivamente la polémica ordenanza. El organismo comarcal lleva ya repartidos 1.539 composteros de este tipo en 1.316 viviendas –algunas precisan más de uno por distintos motivos–, y con los 400 que está previsto adquirir este mes y empezar a repartir antes de fin de año rozaría los 2.000 recipientes.

En Cangas, Moaña y Bueu hay cerca de un centenar de personas en lista de espera por composteros individuales, a pesar de que la Mancomunidade ha hecho varios repartos en el último año, el más reciente la semana pasada en la villa moañesa, donde se entregaron 23. Como en otros repartos anteriores, al acto celebrado en el Concello moañés acudieron el «mestre composteiro», que impartió una charla explicativa. «A raíz do anuncio das novas bonificacións no recibo do lixo por compostar, e que entrarán en vigor para o ano, estamos notando un forte aumento de peticións por parte da veciñanza», aseguran responsables municipales.

Dichos composteros pueden recogerse a coste cero para los abonados al servicio, y para acogerse a las bonificaciones previstas en la ordenanza (hasta un 15% en el recibo) deberán aceptar las inspecciones de los técnicos y cumplir los requisitos establecidos. La Mancomunidade do Morrazo también acepta para este sistema el uso de composteros adquiridos por cuenta propia o artilugios caseros para aplicar el sistema de compostaje, siempre que se adhieran al programa y los técnicos lo avalen.