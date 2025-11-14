Costas comienza a recuperar su dominio en Liméns con el cierre de pozos en O Frendoal

Costas del Estado comenzó ayer los trabajos de recuperación del dominio público marítimo-terrestre en el pinar de O Frendoal, consistentes en la eliminación de dos pozos y la reparación de la pasarela de madera que conduce a la playa de Liméns. Costas se preocupó de comunicar a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) la realización de los trabajos .

Pozo antes de ser eliminao por Costas. | S.A.

La regidora local trasladó que la intención de Costas era comenzar con los trabajos para tapar los pozos. Fue en octubre de 2024 cuando Costas comunicó al Concello su intención de restaurar la dunas d e Liméns, con la eliminación de los pozos y gradas levantadas hace 50 años. Los vecinos recordaban que en los años 70 el Ejército y la OJE.

Pasarela de Liméns que se va a sustituir. | Santos Álvarez

Los pozos que se eliminan fueron construidos con aros de hormigón y varios bancales a modo de grada, construidos con bloques y cemento que lleva alrededor de medio siglo ocupando parte de las dunas de O Frendoal de Liméns, en espacio delimitado como dominio público marítimo terrestre. Cosas del Estado quiere recuperar ese ámbito y fruto de el expediente que abrió en este sentido son los trabajos que comenzaron ayer y donde se puede apreciar el tamaño de los aros de los pozos. Lo que no se sabe es si este departamento provincial del Estado pudo dar con las personas autoras de las ocupaciones, motivo por el que se abrió un expediente. Se trata de unas construcciones que distorsionan el paisaje lunar de la playa de Liméns. los dos pozos tienen entre 1,7 y 2 metros de diámetro, estaba parcialmente soterrados y alcanza varios metros de profundidad. El que estaba situado más al norte tiene una tapa de cubrición de hierro forjado, pero puede desplazarse. Los vecinos mostraba su preocupación porque consideraban que representaban una situación de riegos de caídas peligrosas. Incluso mencionaba que había caído un perro hace años. La boca del pozo más próximo a la playa estaba tapadas con ladrillos y cemento.

Costas atribuía las ocupaciones «a personas desconocidas», aunque los vecinos más longevos del lugar explicaban que los pozos y bancales fueron levantados en la década de 1970, cuando era habitual que se celebraran campamentos de la Organización Juvenil Española, un movimiento juvenil ligado con la Falange y el franquismo, en el espacio más próximo a la playa y también que tropas d el Ejército pasaban largas temporadas Los das haciendo maniobras militares y acampado en O Frondoal, al otro lado del vial que lo atraviesa. Recuerdan que en aquella época se promovió la construcción de un centro para niños y jóvenes con discapacidad, en la que se llevó a implicar al Concello y vecinos, y con esa finalidad se habían realizado captaciones de agua y pozos, aunque las instalaciones no llegaron a ejecutarse. Los vecinos estaban por la labor de que Costas recuperara los terrenos. El tramo de costa donde se encuentra dichas ocupaciones e ubica entre los vértices 488-496 de la poligonal conforme a la Ley de Costas de 1988.

El Estado continuará con la pasarela

Aunque las obras comenzaron la eliminación de los pozos, la intención de Costas es también construir de nuevo la pasarela que conduce a la playa en Liméns, que durante todo el verano permaneció cerrada al tránsito peatonal, por estar en muy malas condiciones. La obra ya fue aprobada por Costas así que el Concello espera que se aproveche esta oportunidad para construirla. Antes, fue necesario que el Concello de Cangas firmara un compromisos para el mantenimiento de la obra denominada «demolición de elementos ajenos al Dominio Público Marítimo Terrestre y acceso a la playa de Liméns. El Concello de Cangas se ocupaba de realizar tareas de mantenimiento en la pasarela, lo que sucede es que ahora no se trataba de unas simples tareas de mantenimiento, sin o de renovación completa. Los trabajos cuentan con el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.