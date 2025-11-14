Concluyen las obras del tejado del Concello en pleno temporal
REDACCIÓN
Moaña
Dos operarios trabajaban ayer en los tejados de la Casa do Concello de Moaña para concluir unas obras de sustitución y arreglo que habían comenzado hace meses. Eso sí, durante las intensas lluvias de las últimas semanas no se registraron goteras en el interior del consistorio, como había ocurrido en anteriores temporales.
Llamó la atención de muchos vecinos el trabajo en la cubierta, en altura, coincidiendo con el temporal de viento provocado por la borrasca Claudia.
