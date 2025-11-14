Bueu publica el calendario fiscal para el año 2026

Bueu aprobó en su último pleno el calendario fiscal para el año 2026, en el que se incluyen las fechas para el pago de los impuestos y tasas municipales. El acuerdo se publicó esta semana en el Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (Boppo) y establece que el primer impuesto que se pasará al cobro será el de vehículos o rodaje, del 13 de marzo al 20 de mayo. El siguiente será Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), tanto de rústica como de urbana, que se pasará al cobro del 19 de junio al 26 de agosto. Este capítulo se cierra con el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), entre el 11 de septiembre y el 18 de noviembre.

En lo que respecta a las tasas, se incluye la del mercado de abastos y el mercadillo. Entre el 2 de enero y el 4 de marzo se pasará al cobro el último trimestre de 2025; del 13 de marzo al 20 de mayo, el primer trimestre de 2026; del 19 de junio al 26 de agosto, el segundo trimestre de 2026; y del 11 de septiembre al 18 de noviembre, el tercer trimestre de 2026. Por último, la tasa de ocupación de vía pública y vados se deberá abonar entre el 11 de septiembre y el 18 de noviembre.