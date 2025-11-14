Bueu presenta sus actividades con motivo del 25-N, orientadas a la "sensibilización" y "formación"

Cine, cortometrajes para todos los públicos, talleres, sesiones de formación y, por supuesto, una declaración institucional que este año será leída por el alumnado de 4º de ESO del IES Johan Carballeira. Es parte de la programación del Concello de Bueu con motivo del Día Internacional contra las Violencias Machistas, que se conmemora el 25 de noviembre. Una propuesta de actividades “que está centrada na sensibilización e formación”, recalca la concejala de Igualdade de Bueu, Laura Ogando.

En estos momentos ya está en marcha un taller de autoestima bajo el título de “A arte como forma de expresión”, que continuará hasta el 11 de diciembre y que se desarrolla en las dependencias del departamento de Servizos Sociais, en la calle Eduardo Vincenti. La próxima semana, el lunes y el miércoles, habrá dos jornadas de formación para la plantilla del Concello de Bueu acerca de su Plan de Igualdade y Protocolo de Prevención do Acoso Laboral e Sexual.

El viernes, en colaboración con el Cineclub Bueu, se proyectará la película “Yo soy Nevenka”, de la directora Íciar Bollaín y basada en la historia de Nevenka Fernández, que fue concejala de Ponferrada entre 1999 y 2000 y es la primera mujer en España que logró una condena contra un cargo político, el entonces alcalde ponferradino Ismael Álvarez, por acoso sexual. La proyección será a las 21.30 horas en el Centro Social do Mar y la entrada es gratuita hasta completar aforo.

El propio día 25 de noviembre se leerá una declaración conmemorativa en la Praza do Concello de Bueu. Será a las 12.00 horas y será una representación del alumnado de 4º de ESO del IES Johan Carballeira. Esa misma jornada, a las 19.00 horas, habrá una proyección de cortometrajes para todos los públicos en el Centro Social do Mar bajo el lema “Somos ponte en movemento”. Es una actividad en colaboración con la Coordinadora Galega de ONG y la Diputación de Pontevedra. Se trata de una propuesta para “ver o mundo desde novas perspectivas” y a continuación generar un coloquio con el público alrededor de los derechos humanos, los derechos de la infancia, los movimientos migratorios, los feminismos o las luchas sociales.

La programación del 25-N continuará el miércoles 26 de noviembre con la presentación del libro “Outono, a muller sen nome” de Paula Castro y en colaboración con la Librería Miranda. Será a las 19.30 horas en la sala multiusos del Centro Social do Mar. Y el viernes 28 el IES Illa de Ons acoge un taller educativo titulado “Violencia de xénero e o novo contexto dixital” con la colaboración de Pantallas Amigas.