El BNG presenta una moción para mejorar Correos en Cangas

El grupo municipal del BNG presentó una moción para que se mejore el servicio de Correos en el municipio de Cangas.

Recuerda que la unidad de Cangas abarca el término municipal de Cangas en el turno de mañana y los de Moaña, Bueu y Cangas, en la de tarde. A día de hoy consta de 14 plazas de mañana para atender el reparto, pero solo cinco cubiertas. De las catorce, dos pretenden eliminarlas de forma definitiva y las otras están vacantes por distintas razones, bajas laborales en su mayor parte que tienen sin cubrir «Todo este modo de actuar lleva consigo que el servicio no salga al día de como se refleja en las estadísticas de la unidad. Paquetes que llegan con retraso, citas médicas después de la fecha de citación, citas judiciales después de un día, o notificaciones administrativas fuera de plazos. Este hecho acredita que la situación de la Unidad no es la ajustada para desarrollar el trabajo dentro de los índices de calidad que a Correos se le exigen y para cumplir con los parámetros de legalidad».

Durante el verano, la sección sindical de la CIG, en Correos denunció públicamente que este servicio no cuenta con personal suficiente para atender a la ciudadanía usuaria, ya que no se cubren puestos vacantes por bajas, vacaciones u otras ausencias justificadas. Asegura el BNG que esta falta de personal provoca una situación de gran sobrecarga de trabajo, incrementando la presión.