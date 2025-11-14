Alumnos del STEMBach de Rodeira llevan su proyecto al Europarlamento

Estudiantes del programa de Bachillerato de Excelencia STEMBach del Instituto Rodeira de Cangas presentaron su proyecto de investigación «Europa e a mocidade: coñecémonos?» en el Parlamento Europeo, en Bruselas, donde mantuvieron encuentros con tres eurodiputados y participaron en actos institucionales. El proyecto, que está centrado en el impacto de los programas europeos en los centros de Secundaria, será expuesto en la Universidad de Vigo el próximo mes de enero, y permite al alumnado analizar en profundidad la influencia y los beneficios de las iniciativas europeas en su centro educativo.

Los alumnos en el Parlamento. / Fdv

En el hemiciclo estuvieron con los eurodiputados Ana Miranda (BNG), Nicolás González (PSOE) y Francisco Millán Mon (PP), a los que explicaron las conclusiones de su proyecto de investigación sobre el impacto de los programas como Erasmus+ en este instituto. Por su parte, los eurodiputados compartieron impresiones sobre el funcionamiento de la UE, los retos que afronta la institución y la importancia de la participación de la juventud en los asuntos europeos. Los alumnos también participaron en actos como una jornada sobre «Franquismo sin Franco», del grupo de la Memoria Histórica del Europarlamento y en la I Conmemoración del Día de la Dana, organizado por socialistas en los que participó la vicepresidenta de la Comisión Europea y exministra Teresa Ribera.