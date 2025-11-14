Las algas toman la playa de Rodeira.

Las borrascas que se precipitaron esta semana por la costa gallega dejaron imágenes como la que podemos ver arriba: la playa de rodeira llena de algas. Hay tramos en los que no hay rastro de la arena blanca.

lLos socialistas de Cangas esperan la llegada de Besteiro

Parece que Xosé Ramón López Besteiro desembocará en Cangas en fechas muy próximas, antes de que acabe este penúltimo mes del año. El secretario xeral del PSdG PSOE quiere conocer a la ejecutiva socialista y mantener una reunión con la militancia. La última vez que lo hizo fue hace mucho, cuando él se presentaba a unas primarias. La militancia socialista le espera con la esperanza de que sea un revulsivo para el partido en Cangas.

El BNG, con demasiadas vueltas a las alegaciones a los presupuestos de la Xunta

En el BNG andan dándole vuelta y más vueltas a las alegaciones a los presupuestos de la Xunta de Galicia presentado por el gobierno de Alfonso Rueda. Tantas vueltas le dan, tanto hacer y deshacer, que van a llegar tarde y, lo que es peor, pierdan el eco que debían de tener. Que seguro que, si hubiera una apuesta, las acertaríamos todas y cada una de ellas. Que sí, que puede haber una excentricidad que no conozcamos, pero difícil. Asi que eso de esperar a presentarlas todas en conjunto no hace más que impedir que se presenten tres veces: Cangas, Moaña y Bueu. Pero el BNG está por economizar hasta en esto.