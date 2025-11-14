Acuerdo con la AXI y Diputación para desencallar la ampliación de Castiñeiras
Los promotores presentarán en diciembre el documento definitivo con los cambios en materia viaria | Confían en contar con el proyecto de urbanización en verano
«Empezamos a ver la luz al final del túnel». Así resumen desde la consultora contratada por los promotores de la ampliación del polígono de Castiñeiras la situación actual del proyecto. Solo restan dos autorizaciones sectoriales por obtener y durante los últimos meses quedaron encarriladas las negociaciones con los departamentos implicados para su visto bueno. Así, la previsión es que durante la primera mitad de 2026 esta actuación de interés autonómico pueda ser aprobada definitivamente en el Consello de la Xunta y en paralelo se avanzará en la redacción de los proyectos de urbanización y compensación.
Los permisos sectoriales que restan por obtener son los de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) y Diputación de Pontevedra. Con el organismo autonómico ya se había acordado eliminar la previsión de cuatro carriles de circulación (dos por sentido) entre la rotonda del Corredor do Morrazo y la entrada al polígono. Se mantendrá la situación actual –un carril por sentido– porque en caso contrario sería necesario modificar la glorieta del vial de alta capacidad.
Durante los últimos meses la fase de negociación se centró con la Diputación de Pontevedra, que es la titular de un tramo de la EP-1301 [ya transfirió dos al Concello de Bueu] con frente a esa ampliación. Desde el organismo provincial solicitaban cambios de calado en la red viaria, como la habilitación de vías de servicio para regular la ocupación y el aparcamiento en el interior del polígono. Finalmente no será necesario porque se apostará por modificar la redacción del plan normativo del polígono. Un cambio que consistirá en incluir en ese documento las disposiciones normativas en materia vial y de tráfico de la propia Diputación, que será la que regulará los accesos a las parcelas o el número máximo de estacionamientos por parcela.
Una vez gestionados estos acuerdos la previsión de los redactores del proyecto de ampliación de Castiñeiras –la consultora Urben– pasa por presentar en la primera semana del mes de diciembre el documento modificado para que pueda recibir esos dos permisos sectoriales pendientes.
Reunión con los promotores para abordar cómo será la ampliación
Al mismo tiempo se convocará a los promotores para tratar cómo se materializará la ampliación del polígono de Castiñeiras, que básicamente incluye decidir si será en una única fase o en varias; el proyecto de equidistribución o compensación; y empezar a perfilar los costes.
El objetivo es darle forma a esos proyectos durante la primera mitad del año 2026 para que se puedan presentar a lo largo del próximo verano. Para ello también se remitirá una comunicación a las distintas empresas de servicios básicos –electricidad, abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, gas– para que presenten informes concretos de cómo ejecutarían la parte que les corresponde.
Con todo este trabajo en marcha los promotores auguran que 2026 «será un año importante» para culminar una tramitación que se prolonga desde el año 2019, cuando la Xunta aprobó definitivamente la modificación del Plan Sectorial de Ordenación das Áreas Empresariais de Galicia y en la que se incluía la ampliación de casi 190.000 metros cuadrados del polígono de Bueu.
El Concello ya aprobó las bases para la junta de compensación
La Xunta de Goberno Local de Bueu aprobó en una de sus sesiones del mes de octubre un modelo de bases para la constitución de juntas de compensación, que se aplicará en el caso de la ampliación del polígono de Castiñeiras. El anuncio con los estatutos ya fue publicado en el Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (Boppo) y ahora debe insertarse en un medio de comunicación para que pueda comenzar el periodo de exposición pública, que será de un mes.
La aprobación de estas bases era un compromiso adquirido por el gobierno local con los promotores para poder agilizar la constitución de la junta de compensación, en la que el Concello de Bueu también estará representado. Con el desarrollo de la ampliación del polígono de Castiñeiras el consistorio también pasará a ser propietario de terrenos y recibirá cesiones para zonas verdes y equipamientos públicos, como la ampliación del cementerio municipal. De los casi 190.000 metros que abarcará la ampliación casi la mitad de la superficie será precisamente para espacios verdes y dotaciones.
El concejal de Urbanismo, Martín Villanueva, expresa su deseo de que el proyecto impulsado desde la asociación de empresarios y propietarios de terrenos Aprointer por fin pueda ser aprobado en la primera mitad de 2026. «Desde hai anos todos desexamos que se poda aprobar e que se poda ofrecer solo industrial grazas a esta iniciativa privada», manifiesta el concejal, que reconoce la «complexidade» del proceso administrativo.
