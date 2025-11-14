Acuerdo con la AXI y Diputación para desencallar la ampliación de Castiñeiras

«Empezamos a ver la luz al final del túnel». Así resumen desde la consultora contratada por los promotores de la ampliación del polígono de Castiñeiras la situación actual del proyecto. Solo restan dos autorizaciones sectoriales por obtener y durante los últimos meses quedaron encarriladas las negociaciones con los departamentos implicados para su visto bueno. Así, la previsión es que durante la primera mitad de 2026 esta actuación de interés autonómico pueda ser aprobada definitivamente en el Consello de la Xunta y en paralelo se avanzará en la redacción de los proyectos de urbanización y compensación.

Los permisos sectoriales que restan por obtener son los de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) y Diputación de Pontevedra. Con el organismo autonómico ya se había acordado eliminar la previsión de cuatro carriles de circulación (dos por sentido) entre la rotonda del Corredor do Morrazo y la entrada al polígono. Se mantendrá la situación actual –un carril por sentido– porque en caso contrario sería necesario modificar la glorieta del vial de alta capacidad.

Durante los últimos meses la fase de negociación se centró con la Diputación de Pontevedra, que es la titular de un tramo de la EP-1301 [ya transfirió dos al Concello de Bueu] con frente a esa ampliación. Desde el organismo provincial solicitaban cambios de calado en la red viaria, como la habilitación de vías de servicio para regular la ocupación y el aparcamiento en el interior del polígono. Finalmente no será necesario porque se apostará por modificar la redacción del plan normativo del polígono. Un cambio que consistirá en incluir en ese documento las disposiciones normativas en materia vial y de tráfico de la propia Diputación, que será la que regulará los accesos a las parcelas o el número máximo de estacionamientos por parcela.

Una vez gestionados estos acuerdos la previsión de los redactores del proyecto de ampliación de Castiñeiras –la consultora Urben– pasa por presentar en la primera semana del mes de diciembre el documento modificado para que pueda recibir esos dos permisos sectoriales pendientes.

Reunión con los promotores para abordar cómo será la ampliación

Al mismo tiempo se convocará a los promotores para tratar cómo se materializará la ampliación del polígono de Castiñeiras, que básicamente incluye decidir si será en una única fase o en varias; el proyecto de equidistribución o compensación; y empezar a perfilar los costes.

El objetivo es darle forma a esos proyectos durante la primera mitad del año 2026 para que se puedan presentar a lo largo del próximo verano. Para ello también se remitirá una comunicación a las distintas empresas de servicios básicos –electricidad, abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, gas– para que presenten informes concretos de cómo ejecutarían la parte que les corresponde.

Con todo este trabajo en marcha los promotores auguran que 2026 «será un año importante» para culminar una tramitación que se prolonga desde el año 2019, cuando la Xunta aprobó definitivamente la modificación del Plan Sectorial de Ordenación das Áreas Empresariais de Galicia y en la que se incluía la ampliación de casi 190.000 metros cuadrados del polígono de Bueu.