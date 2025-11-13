Los sueños de un batería.

El Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas acogió ayer audiciones de percusión del ConservatorioPorfesional y de la Escola de Música en las que los alumnos se subían por primera vez a un escenario. La imagen recuerda a ese ambicioso baterista de jazz de la película Whiplash. Excelente película y excelente audición. El jueves 27 habrá más.

Todo tipo de experiencias musicales en San Martiño

El éxito de las Festas de San Martiño de Moaña está en que atrae a vecinos de todas las generaciones. El sábado por la noche quedó claro con una experiencia musical casi a la medida de cada usuario. No en vano en las barras se pusieron de acuerdo para emitir el mismo hilo musical con estilos urbanos. En la Jam Martiño sonaban ritmos más contundentes y guitarreros mientras las gaitas amenizaban los furanchos. Los más verbeneros tenían sus orquestas en el atrio alto. Así, a pocos metros de distancia, cada grupo de amigos baila al ritmo que más le gusta.

Ya veremos como suenan las obras en O Gatañal

Bueno, por fin se van abriendo claros en las dos grandes obras deportivas, de cambio de césped en el campo del Alondras y de la rehabilitación de O Gatañal. Ya están las propuestas de adjudicación y las empresas suenan por sus trabajos en Moaña y en O Gatañal por lo que apoya al balonmano, que para eso Castro es forofo y también pone alma y vida. Esperemos que lo ponga en unas obras en un pabellón que quien lo toca casi sale por la puerta de atrás.