Técnicos de Costas visitan el socavón de O Con pero la zona sigue sin proyecto

La borrasca Claudia causó numerosos daños a su paso por O Morrazo y la cosa todavía no mejora del todo, con alerta amarilla tanto en mar como en tierra para el día de hoy y para mañana por lluvia, viento y oleaje, según las previsiones de Meteogalicia. Sin embargo uno de los daños más simbólicos es el enésimo hundimiento que se registró en la calle José Costa Alonso a la altura de la playa de O Con. El precario estado de este vial, sobre el aire por la acción del mar en varios tramos, así como el riesgo de desplome desde hace años de su cercano mirador de O Fiunchal, pone de manifiesto la cada vez más necesaria intervención urgente.

Ayer personal de la brigada de Obras e Servizos del Concello acudió a la zona al mediodía para acometer una limpieza de las algas que llegaron a cubrir casi todo el ancho de la calzada, y es que durante la pleamar, sobre las nueve de la mañana, las olas seguían rompiendo contra el muro y alcanzando sin problemas la propia carretera.

El Concello alertó el martes del agujero, que fue señalizado con conos y el tráfico, por precaución, desviado hacia la zona más cercana a las casas. Ayer acudieron al lugar técnicos de la Dirección General de la Costa y el Mar para redactar un informe sobre el estado de este vial. Esta visita no fue comunicada al Concello y la alcaldesa, Leticia Santos, lamenta que todavía sigan sin respuesta a sus múltiples peticiones, incluso por la vía de la moción plenaria, para que Costas, titular de los terrenos, acometa una reforma integral de todo el entorno que ponga fin a los riesgos de hundimiento y derrumbe. «Seguimos esperando una reunión sobre esta situación», manifestaba ayer Santos.

Un camión maniobra entre las algas de la calzada. / | G.N.

En cuanto al agujero que se abrió la noche del lunes para el martes, una vez que amainen las lluvias el Concello cubrirá con tierra compactada el agujero y lo hormigonará para poder abrir la circulación en todo el ancho del firme de nuevo. Se trata de los parches que se ponen con cada hundimiento. En junio se había detectado, en uno de estos hundimientos, un socavón de hasta 12 metros de largo en donde el firme de la carretera ya se asienta en el aire debido a la acción del mar.