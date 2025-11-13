Puri Romero: «Hoy digo con orgullo que mi hija es gay»

Natural de Caracas, vive en Moaña desde hace siete años, en la tierra de su madre; y este sábado (19:30 horas) Puri Romero presenta en el salón de plenos de Cangas su libro «Mi hija es gay...y qué?» en el que relata su vivencia de cuando Ana le desveló que era lesbiana.

Admite que no reaccionó bien, que le invadió el miedo, las dudas y los prejuicios heredados, pero hoy «digo con serenidad y orgulllo. Mi hija es gay...y qué? y así reivindica en este libro en donde relata su experiencia y que escribió, consciente de que no es la única, que muchos padres y madres reaccionan desde el miedo y desde el silencio: «pero se puede cambiar, yo lo hice. Se puede pasar del desconcierto a la comprensión, del prejuicio al orgullo».

Lo importante para ella y lo cuenta en el libro es que su hija sea feliz y libre. Puri Romero que tiene 55 años, es administrativa, está casada y es madre de otro hijo, asegura que lo primero que le vino a la cabeza cuando su hija le confirmó su condición sexual, fue pensar más qué dirían los demás que en lo que sentía ella: «Me duele recordarlo, pero reconozco que aquel momento fue el inicio de una transformación profunda. Durante un tiempo creí que tenía que entenderla, cuando en realidad sólo debía quererla»