Un «punto de inflexión» para recuperar la bandera azul de Banda do Río

La pérdida de un nuevo escalón en el baremo de la clasificación sanitaria de las aguas de baño de la playa de Banda do Río era algo que se veía venir. Los episodios de contaminación microbiológica registrados este verano, en especial los dos consecutivos detectados en agosto, ya apuntaban que recuperar la categoría de «excelente» iba a ser imposible. El arenal urbano de Bueu se queda un «suficiente» que le impide recuperar en 2026 la bandera azul. «Era algo esperado despois do que pasou este verán. Obviamente non estamos satisfeitos, senón moi preocupados», valoraba ayer el alcalde, Félix Juncal. Con todo, espera que esta situación marque un «punto de inflexión» que sirva para recuperar en los próximos años el distintivo que se logró en 2021, 2022 y 2023.

La campaña de controles de la Consellería de Sanidade detectó hasta tres episodios de contaminación microbiológica en Banda do Río, los dos más graves en pleno mes de agosto y con unos niveles tan altos que obligaron al Concello de Bueu a izar la bandera roja y prohibir el baño. Este arenal comenzaba la temporada estival 2025 con una calificación de «buena» para sus aguas de baño tras perder la de «excelente» al final de 2024. Por ello, después de lo sucedido este verano poder conservar una nota de «suficiente» es casi un mal menor.

El objetivo fijado desde el gobierno local pasa por «detectar e resolver» las causas que provocaron estos vertidos de cara al verano de 2026. Durante las inspecciones realizadas por la concesionaria municipal este verano se detectó una especie de acto de sabotaje en la red que discurre por el sendero fluvial del río Bispo. La empresa halló evidencias de las arquetas fueron manipuladas y de que se arrojaron piedras de grandes dimensiones en la canalización. Juncal avanza que la vigilancia continuará en los próximos meses y se intensificará a partir de la primavera.

La pérdida de la bandera azul y este nuevo revés en la clasificación sanitaria de la playa de Banda do Río no implicará la pérdida de servicios como el de socorrismo y salvamento. «Trátase dunha praia importante, na que esperamos recuperar a bandeira máis pronto ca tarde e o contrato do servizo de socorrismo nesta ocasión licitouse para un periodo de tres anos», argumenta el regidor. En ese pliego de condiciones se establecen cinco arenales donde debe haber presencia de socorristas, que son Lapamán, Portomaior, Lagos, Area de Bon –los cuatro con bandera azul– y Banda do Río.

El gobierno local pone también el foco en los grandes proyectos que espera que se puedan acometer en los próximos años en las infraestructuras hidráulicas en colaboración con la Xunta de Galicia. Por un lado, la reforma de la calle Pazos Fontenla, que debe incluir la colocación de una red separativa para las aguas pluviales. Y por el otro la creación de una zona de inundación controlada, con una laguna artificial o tanque de tormenta de unos 20.000 metros cuadrados de superficie. El gobierno autonómico adjudicó recientemente el contrato para la redacción de los proyectos para las diez zonas con riesgo potencial de inundación, entre las que se incluye el ámbito del río Bispo y As Lagoas en Bueu.