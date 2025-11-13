El proyecto de Amgecabe para el ámbito de A Rúa dibuja un vial paralelo a la PO-554

La sociedad Amgecabe S.L. presentó ya su proyecto para la zona de A Rúa, acomodado a lo que solicitaba en el informe de impacto ambiental la Consellería de Medio Ambiente, que había puesto reparos a la primera propuesta. La principal objeción había sido el vial de salida. Ahora, con la nueva propuesta se diseña uno de salida que transcurre de forma paralela a la carretera que hay entre la Rotonda de O Gordo y la de A Rúa (PO-554), entre lo que serían el centro comercial que pretende construir Amgecabe y la rotonda de A Rúa.

Se trata de un proyecto fundamental para Cangas, porque forma parte de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias para que esta zona de A Rúa tenga uso terciario (no se prevén usos residenciales). A cambio, Amgecabe cede al Concello de Cangas los terrenos necesarios para la construcción del Centro Integral de Saúde (CIS),que tiene que ceder a la Xunta para su construcción.

En este sentido, el sistema general de equipamientos se mantiene para uso asistencial sanitario de carácter público, con una superficie de 10.209,85 metros cuadrados. El terreno reservado se extiende de forma longitudinal con la fachada a la carretera PO-554 y a la reestructurada calle Camiño da Rúa, previendo la posibilidad de que se materialice una edificación de dos alturas, con una ocupación máxima del 60%, y en el interior de la parcela la correspondiente reserva de suelo destinado a aparcamiento vinculado al uso asistencial-sanitario que alberga. Los accesos de tráfico rodado a dicha edificación se materializarán, en todo caso, desde el vial interior del ámbito.

Nueva propuesta para A Rúa / FdV

Por su parte, el sistema general de infraestructuras de comunicación se corresponde con el suelo que se extiende hasta la línea límite de edificación de la actual carretera PO-554, en el cual se eliminarán parcialmente las plazas de aparcamiento y acera existentes, materializando en su lugar la correspondiente vía de servicio e itinerario peatonal accesible con los que se resolverá la conexión con la citada carretera del nuevo viario local planificado en el interior del sector. La solución de conexión del nuevo viario local con la carretera PO-554 se ha de considerar como provisional, ya que está pendiente una reunión con la Axencia Galega de Infraestructuras.

Por lo que respecta a las plazas de aparcamiento, atendiendo a la superficie máxima edificable, que es de 23.765,20 metros cuadrados, serían necesarias 238 plazas, de las que como mínimo la cuarta parte debe ser de dominio público (59). El resto (179) se localizarán en las parcelas privadas de uso terciario. En el vial interior constan 60.

En cuanto a determinaciones edificatorias básicas, se prevé el desarrollo de tipología exenta con altura máxima de B+1 y en su caso aprovechamiento bajo cubierta. La ocupación máxima es del 60%, tanto para la parcela de equipamiento publico, como para los solares con aprovechamiento lucrativo asociado, siendo la superficie construida máxima para el caso de la manzana TER1 de 14.625,70 m2 y en la TER2, 9.129. 27.