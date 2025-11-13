La nueva arquitecta de Moaña ya está en su cargo

El departamento de Urbanismo del Concello de Moaña, que lleva años con importantes carencias de personal, incorporó en los últimos días a su nueva arquitecta con plaza fija, tras meses de proceso de selección después de que el año 2025 comenzase sin arquitecto tras el cambio de actividad del que desempeñaba este puesto.

La nueva arquitecta de Moaña es Marinha Constanza Banhos. Ayer, ya en su mesa, explicaba que desempeñó el puesto de arquitecta ya en varias administraciones públicas como el Concello de Ortigueira, la Diputación de A Coruña y el Concello de Boiro, en donde trabajaba cuando decidió aspirar a la plaza moañesa. Estudió en la Universidade da Coruña.

Por otro lado, el Concello ya finalizó el proceso selectivo para contratar en breve a un segundo arquitecto técnico que asuma también las funciones de inspector de obras.